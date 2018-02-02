Боевики экстренно стягивают силы к взятой под контроль ВСУ Новоалександровке – ИС

Боевики начали усиливать свои позиции вблизи взятого под контроль украинских военных села на Луганщине.

Боевики стягивают дополнительные силы к Новоалександровке, которую на днях взяли под контроль украинские военные.

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Как сообщает группа «Информационное сопротивление», после взятия под контроль ВСУ села боевики начали утверждать, что населенный пункт и ранее находился под контролем украинских военных.

«При том, что боевики утверждают, что «Новоалександровка и так находилась под контролем ВСУ», однако экстренно стягивают в этот район дополнительные силы (явно понимая, чем грозит для них выход ВСУ к юго-западным окраинам Первомайска). Через Брянку и Алмазную в сторону Калиново проследовало до усиленной мотострелковой роты – 8 единиц БМП-1\2, 1 единица БРМ-1К, 2 БТР-80, и 3 МТ-ЛБ, две из которых с установленными ЗУ-23-2, 2 Урала и Камаз (последний - с 120-мм миномётом)», – говорится в сообщении ИС.

Как сообщал УНИАН, 31 января Минобороны сообщило о взятии под контроль села Новоалександровка в Луганской области.

В группе «Информационное сопротивление» объяснили, почему улучшение позиций украинских войск в районе Новоалександровки считается полностью оправданным и уместным.