Сутки в АТО: боевики совершили 4 обстрела, нагло нарушая Минские договоренности

В результате вражеских обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал.

В течение минувших суток в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков российско-оккупационных войск. В частности оккупанты продолжали применять по позициям защитников Украины тяжелые минометы, нагло нарушая Минские договоренности.

Зафиксировано 4 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины со стороны агрессора, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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"На Луганском направлении враг активизировался в районе Светлодарской дуги. В вечернее время противник более двух часов вел огонь по позициям наших защитников возле Луганского из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Из таких же видов вооружения днем и вечером боевики обстреливали опорные пункты сил АТО неподалеку Троицкого. Всего по нашим оборонительных укреплениях незаконными вооруженными формированиями было выпущено более полусотни мин различных калибров", - говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал.