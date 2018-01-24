Боевики устроили перестрелку между собой на Светлодарской дуге – ИС

Боевики двух подразделений российского оккупационного контингента открыли «дружеский огонь» по своим же позициям.

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», выяснилось, что на днях боевым охранением одного из подразделений 3-й омсбр «коллеги» из разведгруппы 7-й омсбр были приняты за «укропскую ДРГ», в результате чего последняя была накрыта плотным огнем из автоматов и пулеметов в районе правого фланга Светлодарской дуги.

«В результате «товарищеской перестрелки» у разведгруппы двое «300», а украинские военные еще долго слушали в радиоэфире разборки с использованием всего «богатства» русской разговорной речи», – говорится в сообщении ИС.