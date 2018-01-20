В зоне АТО оккупанты нарушали режим тишины, в результате обстрелов ранен один украинский боец

19:01, 20 января 2018
Война
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Вражеские войска применяли против подразделений Вооруженных сил Украины запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Иллюстрация / REUTERS

В зоне антитеррористической операции оккупанты сегодня 6 раз нарушили режим тишины, в результате обстрелов ранен один украинский боец, еще четверо получили боевые травмы.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

Отмечается, что в Донецкой области враг применил минометы различных калибров на Приазовье.

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В частности, из оружия калибра 120-мм, а также из вооружения БМП противник неоднократно вел огонь на подступах к Водяному, а из 82-мм минометов и гранатометов обстреливал защитников Широкино.

Кроме того, боевики активизировались возле Новоселовки Второй, где нарушили режим прекращения огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Теги: #сутки в АТО#ситуация на Донбассе#нарушение режима прекращения огня