В Украине испытали модернизированный ЗРК "Печора" (видео)
Дальняя граница зоны поражения из модернизированного ЗРК составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км.
Отечественная компания "Радионикс" и государственное конструкторское бюро "Луч" успешно провели пуски ракет из модернизированного ЗРК C-125 М "Печора".
Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба бюро.
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Во время испытания из модернизированного зенитно-ракетного комплекса была запущена ракета 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения.
"На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М", - отметили в бюро.
Дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км.
Как сообщал УНИАН, в Украине испытали оснащенный мощным ракетным вооружением боевой беспилотник "Горлица".