Лишь один обстрел: штаб АТО сообщил об улучшении ситуации на Донбассе

За сутки на востоке Украины напряжение ослабло, но контролируемые Россией боевики полностью не соблюдали перемирие.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

«Сегодня напряжение вдоль линии разграничения ослабло, однако полного соблюдения перемирия по вине российско-оккупационных группировок достичь не удалось. С начала суток зафиксирован один обстрел позиций Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.

В частности, на Донецком направлении враг из гранатометов разных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по защитникам Каменки.

По данным штаба, украинские военнослужащие на провокации противника не поддались и ответный огонь не открывали. На других участках украинской обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.