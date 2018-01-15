Лишь один обстрел: штаб АТО сообщил об улучшении ситуации на Донбассе
Несмотря на ослабление напряжения, боевики полностью не придерживались режима тишины.
За сутки на востоке Украины напряжение ослабло, но контролируемые Россией боевики полностью не соблюдали перемирие.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.
«Сегодня напряжение вдоль линии разграничения ослабло, однако полного соблюдения перемирия по вине российско-оккупационных группировок достичь не удалось. С начала суток зафиксирован один обстрел позиций Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.
В частности, на Донецком направлении враг из гранатометов разных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по защитникам Каменки.
По данным штаба, украинские военнослужащие на провокации противника не поддались и ответный огонь не открывали. На других участках украинской обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.