Сутки в АТО: боевики впервые в этом году применили артиллерийские системы

За минувшие сутки зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины. В одном случае украинские защитники были вынуждены открывать огонь в ответ. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за 13 января.

Вследствие вражеских обстрелов не погиб ни один украинский воин, однако один защитник получил боевую травму. Военные врачи квалифицируют состояние здоровья военнослужащего как удовлетворительное.

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Вторая половина минувших суток, начиная с 15.30, прошла без нарушения режима прекращения огня. Вдоль всей линии разграничения сторон не было зафиксировано ни одного обстрела. Зато вчера днем, российско-оккупационные группировки впервые в этом году и впервые за время новогодне-рождественского перемирия грубо нарушили Минские договоренности и применили по позициям Вооруженных Сил Украины, кроме пехотного вооружения и минометов, еще и артиллерийские системы.

На Донецком направлении противник вел огонь из артиллерийской установки калибра 122 мм, тяжелых минометов и гранатометов возле Водяного, что на Приазовье. Возле Павлополя боевики осуществили обстрел наших позиций из 120-мм минометов. Кроме того, тяжелые минометы, гранатометы и ПТРД враг применил в районе шахты Бутовка, а 82-мм минометы и стрелковое оружие – недалеко от Каменки. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования прицельно стреляли возле Верхнеторецкого.

На Луганском направлении зафиксировано пять разрывов от миномета калибра 82-мм вокруг Новолуганского.

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны, на оккупированном Донбассе возросло количество преступлений боевиков против гражданских.