На оккупированном Донбассе возросло число преступлений боевиков против гражданских – Минобороны

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает расти количество преступлений и противоправных действий, совершенных боевиками против гражданских лиц.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

«В составе соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов российских оккупационных войск продолжает расти количество преступлений и противоправных действий, совершенных личным составом, в том числе против гражданского населения», - сообщил он.

В частности, по словам Гуцуляка, 11 января военнослужащий одной из частей так называемого «1-го армейского корпуса» при попытке ограбления дома гражданского лица применил огнестрельное оружие. В результате тяжелое огнестрельное ранение получила местная жительница.

Он также отметил, что в регионе растет количество случаев привлечения жителей к коррупционным схемам, которые позволяют российским офицерам получать дополнительное финансирование с целью личного обогащения.

«На штатные должности фиктивно зачисляются местные жители, которые реально к прохождению военной службы не привлекаются, за это они скрыто отдают командирам-благотворителям две трети выданных им выплат», - сказал Гуцуляк.