Российский куратор пообещал "прострелить голову" боевику "ЛНР" за недостачу топлива – ИС

В так называемом 2-м АК "ЛНР" опять "встал ребром" вопрос нецелевого расхода поступаемого топлива.

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Как сообщает «Информационное сопротивление», командование 2-го АК решило начать жесткие меры по контролю за использованием дизеля в ряде частей и подразделений, которые отличились тем, что пустили на «текущие потребности» частично запасы НЗ топлива.

Российские «советники» предполагают худшее – масштабные хищения командным составом топлива и пускание его «налево».

«Готовится очередной пересчёт и переучёт остатков ГСМ. Дело дошло до того, что в одном из батальонов проверяющий россиянин пообещал «прострелить голову» одному «ответственному лицу» за недостачу в несколько десятков тонн дизеля, скорее всего, слитого прямо с боевой техники», – говорится в сообщении ИС.