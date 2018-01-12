ВСУ начинают подготовку операторов противотанковых ракетных комплексов Javelin - СМИ

В Вооруженных Силах Украины начинают подготовку расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.

Читайте такжеС сайта "Азова" исчезли фото бойцов батальона с американскими гранатометами - СМИ

Подготовка кандидатов начнется с 15 января на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана П.Сагайдачного с целью приобретения необходимого уровня знания английского языка, передает Ukrainian Military Pages.

Отмечается, что после завершения языковой подготовки отобранные кандидаты будут направлены за границу для прохождения обучения по боевому применению противотанковых ракетных комплексов.

Как сообщал УНИАН, по данным американского телеканала ABC News со ссылкой на различные источники в Госдепартаменте США, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может согласовать план продажи Украине противотанковых ракетных комплексов. В частности, отмечалось, что общий объем оборонного пакета на сумму 47 миллионов долларов будет включать продажу 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Вместе с тем в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине "усиленный оборонительный потенциал". Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию». При этом в Госдепартаменте не уточнили, о какой именно «усиленный оборонительный потенциал» идет речь.

По данным СМИ, в США опасаются, что Украина потеряет переданное ей оружие и не позволяют отправлять его в зону АТО.