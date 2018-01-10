Возле Зайцево произошел ожесточенный бой, силы АТО понесли потери - журналисты (видео)

Со вчерашнего дня, 9 января, боевики ведут огонь из минометов по укреплениям украинских военных на Светлодарской дуге.

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А уже сегодня, 10 января, возле Зайцево несколько часов длился бой. Боевики сначала ударили из минометов, а затем из всего стрелкового оружия. Об этом говорится в сюжете "2+2".

Именно во время этого боя от осколков погиб украинский военный, один ранен. При этом имя погибшего АТОшника журналисты пока не раскрывают.

Как сообщали СМИ, 10 января утром на востоке Украины погиб житель Черновицкой области. Это - старший солдат батальона "Донбасс" - Анадимб Владимир Борисович, 1986 года рождения.