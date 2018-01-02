Боевики нарушают "рождественское перемирие", потому что их главари заинтересованы в обострении противостояния – украинская СЦКК

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) считает, что боевики нарушают «рождественское перемирие», поскольку их главари заинтересованы в дальнейшем обострении противостояния.

Об этом Украинская сторона СЦКК сообщает на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Боевики НВФ ОРДО/ОРЛО уже в первый день нового года нарушили взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, применив при этом оружие, запрещенное в соответствии с Минскими договоренностями», - сказано в сообщении.

В частности, оккупанты обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия подразделения Вооруженных сил Украины вблизи Водяного и Павлополя (Донецкая область), также в районе Павлополя боевики выпустили из минометов 5 мин калибра 82 мм.

Кроме того, наемники НВФ применяли минометы во время обстрелов позиций украинской армии в районе населенного пункта Луганское (Луганская область).

«Украинская сторона СЦКК связывает продолжение обстрелов позиций подразделений ВС Украины во время установленного «новогодне-рождественского» режима прекращения огня, в том числе, из оружия, запрещенного Минскими договоренностями, с неспособностью руководителей НВФ ОРДО/ОРЛО соблюдать взятые на себя какие-либо обязательства и их заинтересованностью в дальнейшем обострении вооруженного противостояния», - подчеркивается в сообщении.

Читайте такжеС начала "рождественского перемирия" российско-террористические войска 39 раз обстреляли опорные пункты ВСУ

Украинская сторона СЦКК отмечает, что подразделения ВСУ в зоне проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей безусловно соблюдают Минские договоренности и обеспечивают выполнение всех мероприятий по соблюдению режима тишины по всей линии разграничения сторон на востоке Украины, несмотря на грязные провокации пророссийских террористических войск.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе было договорено об установлении новогодне-рождественского перемирия с полуночи 23 декабря, однако оккупанты нарушают договоренности.

За прошедшие сутки на Донбассе российско-террористические войска 5 раз нарушили режим тишины, в результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.