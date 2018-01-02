Первый день нового года не принес мир на Донбасс

В течение понедельника, 1 января, в зоне АТО на Донбассе боевики продолжали нарушать договоренности о перемирии, которое должно было наступить еще 23 декабря, и совершили пять прицельных обстрелов позиций украинской армии. Никого не ранили и не убили.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.

Читайте такжеБоевики в первый день нового года с гранатометов обстреляли позиции сил АТО

На Луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов возле Луганского.

На Донецком направлении наибольшая огневая активность боевиков наблюдалась на Приазовье. Так, возле Павлополя они применили 120-мм и 82-мм минометы и пехотное вооружение. А из гранатометов различных типов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты близ Водяного. В районе Верхньоторецького выпустили в сторону укреплений украинских бойцов более десяти мин калибра 82 мм и вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.