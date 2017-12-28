В двух прифронтовых поселках восстановили электроснабжение

В прифронтовых Травневом и Гладосовом восстановили электричество. Об этом в четверг сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

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"Украина полностью восстановила электроснабжение в прифронтовых населенных пунктах Травневом и Гладосовом", - сказано в сообщении.

Указывается, что работники ДТЭК Донецкоблэнерго и ГСЧС Украины "окончательно подключили прифронтовые населенные пункте Травневе и Гладосове к электроснабжению".

"Во время проведения ремонтно-восстановительных работ, присутствовали представители специальной наблюдательной миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении штаба.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря в Травневом под обстрел боевиков попали рабочие, которые восстанавливали электроснабжение.