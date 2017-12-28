Генерал дал прогноз по боевым действиям на Донбассе в 2018 году

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал о том, насколько в 2018 году могут быть активными боевые действия на Донбассе.

Как он заявил в чате на "Главреде", в 2018 году удастся остановить ведения активных боевых действий на Донбассе. По его словам, на новогодние и рождественские праздники интенсивность боевых действий снизится, но это не значит, что россияне и их марионетки откажутся от провокаций.

"Считаю, что в 2018 году удастся остановить ведения активных боевых действий. Но для ликвидация других последствий войны потребуются годы. Это может произойти при условии дальнейшего усиления американских и европейских санкций и введения миротворцев ООН на территорию Украины", — отметил гость.

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По его словам, опыт локальных войн в мире показывает, что преодоление последствий противостояния для государства занимает годы, десятки лет. "Есть военная оценка: год ведения войны с использованием минирования потребует до пяти лет для восстановления этой территории. Отсюда — если Украина это будет делать самостоятельно, уйдут десятки лет, если же будет оказана международная помощь — до 5-10 лет", — заявил собеседник.

Ранее сообщалось, что штаб АТО предупредил о возможных провокациях на Донбассе во время "праздничного" перемирия.