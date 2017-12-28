В зоне АТО из-за обстрелов боевиков ранены двое военных

На протяжении минувших суток российско-оккупационные войска совершили четыре прицельных обстрела позиций ВСУ, двое военных сил АТО получили легкие ранения. Все нарушения режима перемирия произошли на Донецком направлении.

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, на Приазовье, в светлое время суток, боевики провоцировали украинских воинов на боевые противостояния вблизи Водяного.

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"Здесь противник, сначала из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши оборонительные укрепления с неподконтрольной украинскому правительству Саханки, а впоследствии - вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия с временно оккупированной Уживки. В вечернее время враг из гранатометов и стрелкового оружия нарушил перемирие в пригороде Авдеевки. Также на подступах к этому прифронтовому городу активизировался снайпер противника, который обстреливал опорные пункты украинской армии. Кроме того, под огонь из легкого пехотного вооружения попали защитники Каменки", - говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Ранее сообщалось, что оккупанты на Донбассе продолжают нарушать "рождественское перемирие".