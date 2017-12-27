Полет домой: освобожденных из плена боевиков украинцев будут доставлять вертолетами и самолетами (видео)

Президент Украины Петр Порошенко встретился с освобожденными заложниками на Донбассе перед отлетом в Харьков.

На встречу с освобожденными заложниками в Донецкой области, которую транслировал телеканал "Прямой", глава государства прибыл вместе с дипломатами из Франции и Германии.

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"Благодарю, дорогие мои. Здесь приехали вас встречать и министр обороны, и наши партнеры по "нормандскому формату" - посол Франции (Изабель Дюмон) и представитель посольства Германии. И именно усилиями Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, большой нашей команды стало возможным, чтобы вы сейчас были с нами. Но я думаю, что мы здесь не будем устраивать никаких митингов. Мы делаем все возможное. Я попросил, чтобы были предоставлены вам вертолеты, и сейчас все будут отвезены в Харьков", - подчеркнул президент.

Порошенко отметил, что в Харьков придется лететь час, и затем после Харькова освобожденные заложники отправятся в Киев.

Освобожденных переодели в новую форму Вооруженных сил Украины. После встречи с Порошенко их вертолетами доставят в аэропорт Харькова, передает ТСН.

Там их ждут родные и боевые побратимы. Потом самолетами освобожденных доставят в аэропорт "Борисполь" под Киевом, где уже несколько часов ждут их прилета.

Как сообщал УНИАН, Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.