Вблизи Горловки проходит второй этап обмена пленными

Второй этап обмена проходит на территории самопровозглашенной "ДНР", непосредственно возле города Горловка.

58 украинцев возвращаются из плена боевиков. Украина же, вместо анонсированных 207-ми, отдает 165 удерживаемых, передает "Громадське".

Читайте такжеОбмен пленными: только двое человек из отбывших наказание 43 захотели вернуться в Луганск (фото)

Другие, по словам представителей украинской стороны, заявили о нежелании возвращаться на оккупированные территории.

Среди освобожденных украинцев — Игорь Козловский, Владимир Фомичев и Алексей Кириченко. Александра Коринькова, Сергея Глондаря среди освобожденных нет.

Боец из Саур-Могилы Алексей Кириченко попал в плен боевиков «ДНР» еще в августе 2014-го.

63-летний украинский религиовед Игорь Козловский находился в плену боевиков с января 2016-го года. Его обвинили в шпионаже и приговорили к почти 3 годам заключения.

23-летний Владимир Фомичев, сотрудник киевской организации Центр UA был взят в плен боевиками так называемой «ДНР» в Макеевке 4 января этого года. Он просидел в «подвалах» и тюрьмах так называемого «МГБ» более 7 месяцев. Его обвинили в том, что он якобы провез из Киева в Макеевку две гранаты и приговорили к 2 годам лишения свободы.