Вблизи Горловки проходит второй этап обмена пленными
Начался второй этап обмена пленными, который проходит вблизи Горловки.
Второй этап обмена проходит на территории самопровозглашенной "ДНР", непосредственно возле города Горловка.
58 украинцев возвращаются из плена боевиков. Украина же, вместо анонсированных 207-ми, отдает 165 удерживаемых, передает "Громадське".
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Другие, по словам представителей украинской стороны, заявили о нежелании возвращаться на оккупированные территории.
Среди освобожденных украинцев — Игорь Козловский, Владимир Фомичев и Алексей Кириченко. Александра Коринькова, Сергея Глондаря среди освобожденных нет.
Боец из Саур-Могилы Алексей Кириченко попал в плен боевиков «ДНР» еще в августе 2014-го.
63-летний украинский религиовед Игорь Козловский находился в плену боевиков с января 2016-го года. Его обвинили в шпионаже и приговорили к почти 3 годам заключения.
23-летний Владимир Фомичев, сотрудник киевской организации Центр UA был взят в плен боевиками так называемой «ДНР» в Макеевке 4 января этого года. Он просидел в «подвалах» и тюрьмах так называемого «МГБ» более 7 месяцев. Его обвинили в том, что он якобы провез из Киева в Макеевку две гранаты и приговорили к 2 годам лишения свободы.