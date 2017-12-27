Гройсман пообещал позаботиться об освобожденных из плена украинцах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что обмен пленными состоится успешно и спокойно и поручил проработать вопрос о предоставлении всей необходимой помощи пленным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства.

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"Именно в эти минуты начнется процесс освобождения наших пленных... И, конечно, нам нужно позаботиться об освобожденных. И я надеюсь, что сегодня все очень пройдет нормально, спокойно, запланировано", - сказал глава правительства.

Вместе с тем он подчеркнул необходимость предоставить им всю необходимую помощь.

"Вчера я разговаривал с президентом, еще до встречи с семьями пленных, и мы договорились о том, что мы сделаем все для того, чтобы предоставить всю помощь, начиная с медицинской и заканчивая социальной, финансовой поддержкой", - сказал Гройсман.

Глава правительства поручил министру социальной политики Андрею Реве вместе с Минздравом, Минобороны, МВОТ через специальные службы поработать с каждой семьей и выявить все проблемы.

"Чтобы совместно внести предложение правительству, чтобы в январе все накопившиеся вопросы мы помогли решить", - подчеркнул глава правительства.