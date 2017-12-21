Сутки в АТО: 15 обстрелов, один боец ВСУ погиб, четверо ранены

За минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне АТО. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб и четверо получили ранения.

На Луганском направлении враг из 82-мм минометов вел огонь по позициям сил АТО, вокруг Гладосово и Майского. Из 120-мм минометов противник обстрелял защитников Новотошковского.

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На Донецком направлении в вечернее время эпицентром нестабильности стали окрестности Авдеевки, где противник применил тяжелые минометы. Кроме того, в этом районе, захватчики выпустили полтора десятка артиллерийских снарядов калибра 122-мм и столько же мин по нашим оборонным укреплениям у Каменки. Также более двадцати мин различных калибров разорвалось неподалеку шахты Бутовка.

Всего, за минувшие сутки, российско-террористические войска 15 раз нарушили режим тишины. В случаях, составляли наибольшую опасность личному составу, украинские воины давали агрессору адекватный огневой ответ.

"В результате вражеских обстрелов не обошлось без потерь с нашей стороны. Ранения получили четверо военнослужащих и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника", - сообщили в штабе.

Как сообщал УНИАН, контактная группа объявила режим тишины в зоне АТО с 23 декабря.