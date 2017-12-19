Журналисты поздравили бойцов АТО с Днем Святого Николая

Обогреватели, маскировочные сетки, теплая одежда и лекарства. Журналисты программы "Гроши" поздравили бойцов АТО на передовой с Днем Святого Николая.

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До вражеских позиций триста метров. Бойцы стараются не терять оптимизма и не хотят отпускать съемочную группу. К ним не так часто приезжают гости с мирной территории Украины.

Бойцы просят от тех, кто живет далеко от передовой - уважения и понимания, и напоминают, что в стране до сих пор идет война.

Репортаж с передовой – в сюжете "Грошей".