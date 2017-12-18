Обмен пленными под угрозой срыва из-за дополнительных списков от боевиков

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе 14 и 15 декабря получила от ОРДЛО дополнительные списки на обмен, что ведет к срыву процесса обмена.

Об этом заявила член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, сегодня состоялась скайп-конференция гуманитарной подгруппы по освобождению заложников и удерживаемых.

«Украина подтвердила готовность к освобождению заложников до новогодних и рождественских праздников, мы настроены сделать все как можно скорее и даже раньше», - написала политик.

«Вместе с тем от представителей ОРДЛО в последние дни, 14-15 декабря, минская группа получила еще дополнительные списки с требованием обязательно включить этих людей в списки на освобождение. И это, по сути, вносит серьезную сумятицу в определение даты обмена. И по сути, ведет к срыву процесса», - подчеркнула она.

Также Геращенко отметила, что в ОРДЛО настаивают на обмене даже тех людей, которые не хотят возвращаться на оккупированные территории востока Украины.

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«К сожалению, мы сегодня так и не получили ответа на вопрос о верификации людей, которые категорически отказываются быть перемещены в ОРДЛО и ехать на линию соприкосновения для верификации. А ОРДЛО, по сути, настаивает на том, чтобы украинская сторона тащила на линию соприкосновения свободных людей», - подчеркнула она.

Аналогичной позиции, по ее словам, придерживается и Россия: «РФ также заявила, что, если мы не привлечем всех 306 человек на линию соприкосновения, всех - и уже освобожденных, и тех, кто не желает перемещаться ни за что, от кого есть соответствующие заявления, и чьи адвокаты, соответственно, обратились к нам с требованием не нарушать права человека - освобождения не будет».

Геращенко также отметила, что в такой ситуации украинская сторона ожидает позицию ОБСЕ.

«Ожидаем в первую очередь от ОБСЕ получить четкие и неоднозначные ответы на позицию относительно исключения из списков лиц, которые уже находятся на свободе. Все это ускорит определение окончательной даты освобождения заложников», - заявила она.

Также Геращенко сообщила, что украинская сторона предложила провести 20 декабря скайп-конференцию, «чтобы наконец согласовать окончательные детали (по обмену - УНИАН)».

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, в состав которой входят представители Украины, России, ОБСЕ и контролируемых Россией боевиков, вскоре планирует согласовать сроки, процедуру и дату обмена заложниками.

Ранее лидер движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук, который является одним из представителей Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ, заявил, что украинская сторона настроена до рождественских и новогодних праздников осуществить первый этап обмена пленными по формуле "306 на 74".

8 декабря Геращенко сообщала, что боевики удерживают 168 украинских заложников.