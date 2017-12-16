Оккупанты сняли фейковое видео о нарушении украинскими военными Минских договоренностей – Мотузяник

Российские офицеры так называемой «пресс-службы 1-го армейского корпуса» 14-15 декабря на временно оккупированной территории Донетчины снимали постановочные видеоролики на передовых позициях отдельных подразделений корпуса с целью продемонстрировать якобы нарушение подразделениями Вооруженных сил Украины Минских договоренностей.

Читайте такжеКамера ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции разоблачила ложь боевиков об обстреле ВСУКак передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сообщил на брифинге в Киеве.

Также он добавил, что российские инженерные подразделения увеличили площади минирования местности.

«Так, в течение 13-14 декабря зафиксировано установление военнослужащими так называемого «1-го армейского корпуса» минно-взрывных заграждений с использованием мин типа МОН-100 и кассетных мин типа КПОМ без составления схем минирования», - отметил Мотузняк.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе ни один украинский военный не погиб и не получил ранений. По сравнению с предыдущими днями, количество обстрелов состороны боевиков существенно снизилась за сутки незаконные вооруженные формирования нарушили режим тишины восемь раз. Украинские военные четыре раза открывали огонь в ответ, сообщил Мотузяник.