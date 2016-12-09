Российские СМИ придумали новый "фейк" - о бойце АТО с "отрубленной рукой "ополченца" (фото)

<img alt="Российские СМИ распространили фейк о" отрубленную="" руку="" "ополченца"="" ua.krymr.com"="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2016_12/1481277231-7597-rosiyski-zmi-poshirili-feyk-pro-vidrubanu-ruku-opolchentsya.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2016_12/1481277231-7597-rosiyski-zmi-poshirili-feyk-pro-vidrubanu-ruku-opolchentsya.jpg" title="Российские СМИ распространили фейк о ">

Эдмонд Саакян опроверг эту дезинформацию в комментарии для Радио Свобода. Кроме того, это фото доступно в сети еще с 2014 года.

Российские СМИ вышли с заголовками: «Шок: «Герой АТО» хвастается отрубленной рукой «ополченца» (ФОТО 18+)», «Украинский военный похвастался фотографией с «лапкой «ополченца», «Шок: боец ВСУ на Донбассе сделал фото с отрубленной рукой «ополченца», «Фото: «АТОшник» похвастался в соцсети отрубленной рукой «ополченца» и тому подобное.

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К новости прикрепили фото Эдмона Саакяна на фоне внедорожника.

Российские СМИ также процитировали жену Саакяна, которая подписала эту фотографию: "Вот он, с лапкой "ополченца", на счастье) как американские инструкторы учили)".

Эдмонд Саакян рассказал детали о фото и сообщил, что на нем часть манекена: "Любой специалист, который в этом разбирается и увидит эту фотографию, он сразу поймет, что эта рука ненастоящая. В 2014 году я это фото разместил в Facebook, на фото пожаловались модераторам Facebook. Модераторы проверили эту фотографию, ну, там нормальные люди, они сразу видят, что это рука манекена, а не человеческая, и они написали, что в связи с тем, что эта фотография не нарушает правил соцсети, то они его удалять не будут. И она до сих пор есть у меня на странице".

Эдмонд также сказал, что его жена просто пошутила в ответ на вопрос в соцсетях: "На нее начали наезжать в соцсетях, спрашивать, почему он не в АТО. Она и ответила, что ее муж в АТО. Тогда спросили: "Что он там, вместе с американцами народ Донбасса убивает?". Вот она и пошутила в ответ".

Также мужчина обратил внимание на то, что некоторые россияне в соцсетях в комментариях писали, что рука ненастоящая: "Из Новосибирска полицейский обратился к людям: "Люди, вы что, ненормальные? Это же видно, что это не человеческая рука". Один нашелся, из "ватных идиотов", кто видит, что это ненастоящая рука".

По словам Саакяна, когда один из бойцов прикрутил эту "деталь" к своему автомобилю, но через некоторое время она где-то потерялась.