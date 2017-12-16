Сутки в зоне АТО: боевики сократили количество обстрелов

Ситуация за прошедшие сутки в районе проведения АТО характеризуется уменьшением количества обстрелов. Несмотря на ощутимое снижение вооруженных провокаций, полного соблюдения режима прекращения огня нет. Боевики на некоторых участках линии соприкосновения продолжают грубо нарушать Минские договоренности, применяя запрещенные минометы, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за 15 декабря 2017 года.

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В целом за прошедшие сутки российско-террористические войска 8 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. В половине случаев наши воины подавили огневую активность противника. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

На Луганском направлении зафиксировано два факта нарушения перемирия. Вечером враг более чем два часа из 120-мм минометов, гранатометов и пулеметов вел огонь по нашим оборонительным укреплениям вокруг Троицкого, выпустив всего около четырех десятков мин. Также из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал защитников Желтого.

На Донецком направлении в первой половине суток оккупанты из 82-мм минометов вели огонь вблизи Опросного. Из гранатометов различных видов захватчики обстреляли защитников Водяного и шахты Бутовка, а из легкого пехотного вооружения – защитников Песков и Авдеевки. В вечернее время агрессор произвел три выстрела из миномета калибра 82-мм по защитникам Марьинки.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря на Донбассе от пули снайпера погиб 29-летний украинский военный.