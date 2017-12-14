Путин об обмене пленными: надо сделать этот шаг в преддверии Нового года и Рождества

Президент России Владимира Путин заявляет, что обмен украинских заложников на Донбассе на лиц, из списков террористов, необходимо провести в преддверии Нового года, Рождества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Путин заявил на пресс-конференции.

«Теперь по поводу обмена. По поручению президента Порошенко этим занимается господин Медведчук, который… обратился с просьбой, поскольку обменов давно не было, повлиять на руководство двух непризнанных «республик» «ЛНР» и «ДНР» с тем, чтобы они согласились на этот обмен», - сказал он.

Путин напомнил, что по поводу обмена заложниками общался с главарями боевиков на Донбассе.

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«Потом Медведчук по согласованию с украинской стороной, разумеется, это было их предложение, привез список: 67 человек с одной стороны, около 300 - с другой стороны. Это был украинский список, и с ним согласились. Потом вдруг сказали — нет, это нехорошо, мы должны этот список изменить, и опять взяли все остановили", — утверждает он.

Он призвал перед праздниками провести обмен.

«Давайте сделаем это, в конце концов, потом можно и дальше пойти. Надо действительно хоть в преддверии Нового года, Рождества сделать этот добрый шаг навстречу друг другу", — призвал Путин.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, в состав которой входят представители Украины, России, ОБСЕ и контролируемых Россией боевиков, вскоре планирует согласовать сроки, процедуру и дату обмена заложниками.

Ранее лидер движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук, который является одним из представителей Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ, заявил, что украинская сторона настроена к Рождественским и Новогодним праздникам осуществить первый этап обмена пленными по формуле "306 на 74".

8 декабря член гуманитарной подгруппы ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что боевики удерживают 168 украинских заложников.

По данным российских СМИ, обмен пленными между Украиной и боевиками «ЛДНР» должен состояться до 25 декабря.