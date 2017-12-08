Геращенко сообщила об увеличении числа украинских заложников на Донбассе

Боевики на территории временно оккупированного Донбасса удерживают 168 заложников.

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Об этом заявила член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко во время встречи 7 декабря с делегацией Кнессета Государства Израиль, сообщает пресс-служба парламента.

По словам Геращенко, ключевой темой Украины на всех международных площадках остается деоккупация Крыма и Донбасса, а также необходимость освобождения украинских заложников.

«Мы очень надеемся, что до Нового года состоится процесс освобождения наших 74 героев и делаем для этого все возможное", - подчеркнула она.

Депутат сообщила, что в течение последних полутора лет процесс освобождения заложников был заблокирован, и отметила, что на сегодняшний день незаконно удерживаются 168 заложников на территории временно оккупированного Донбасса.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Геращенко сообщала о 162 украинцах, которые находятся в заложниках на оккупированных территориях Донбасса. Это гражданские и военные.