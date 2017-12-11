Пункт пропуска "Станица Луганская" возобновил работу

В Государственной пограничной службе сообщили о возобновлении работы КПВВ "Станица Луганская", который был закрыт на 2 дня из-за ремонта моста. Об этом заявил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

Читайте такжеБоевики на время закрытия пункта "Станица Луганская" предложили другой путь длиной 250 км

"Сейчас в 8:00 открывается КПВВ. Первоочередные работы сделаны, мы готовы к восстановлению движения. Будем надеяться, что и та сторона также восстановит движение, чтобы не повторялась история с КПВВ "Золотое", когда мы ожидали восстановления движения, но российско-террористические войска отказались очередной раз пропускать автомобили и граждан в данном направлении", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, закрытие пункта пропуска было связано с ремонтом мостового перехода, который находится за КПВВ в направлении неподконтрольной территории.