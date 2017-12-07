В Москве анонсировали "выборы" главарей боевиков на Донбассе

В Москве анонсировали «очередные выборы» главарей боевиков на временно оккупированном Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, являющийся приближенным к помощнику президента РФ Владислава Суркову.

«Будут выборы в «республиках» Донбасса. 2 ноября 2014 года там были выборы глав «республик» и выборы народных собраний – то есть «парламентов республик». 4 года – срок их полномочий, они истекают. Их деятельность никак не регулируется Минскими соглашениями, поэтому можно ожидать, что эти выборы должны пройти в срок, осенью 2018 года», - сказал Чеснаков.

Читайте также"Серый кардинал" Кремля стал кумом главаря "ДНР" - журналист

Как сообщал УНИАН, 21 ноября во временно оккупированном Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Несколько дне наблюдатели СММ ОБСЕ фиксировали в центре Луганска значительное количество военной техники и вооруженных лиц, был перекрыты дороги и заблокирована работа учреждений.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Луганске происходят разборки не только между местными бандами, но и между российскими спецслужбами.

23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.

24 ноября стало известно, что главарем «ЛНР» стал так называемый «министр государственной безопасности ЛНР» Леонид Пасечник. По его словам, Плотницкий «подал в отставку» по состоянию здоровья из-за последствий контузии. Также он сообщил, что Плотницкий назначен уполномоченным «ЛНР» по выполнению Минских договоренностей.