Боевики обстреляли мирные кварталы Марьинки - Лысенко

За минувшие сутки, контролируемые Россией боевики обстреляли мирные кварталы Марьинки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

«В течение минувших суток обстановка в районе проведения антитеррористической операции оставалась сложной. Противник провел 12 минометных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в общей сложности выпустив по нашим защитникам около 60 снарядов», - сказал Лысенко.

Он отметил, что на Луганском направлении незаконные вооруженные формирования 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В частности, утром боевики обстреляли из минометов калибром 82 мм и из танковых гранатометов украинские подразделения в районе Лопаскино, а вечером российско-оккупационные войска дважды накрывали украинские опорные пункты в районе Новотошковское из минометов калибром 120 мм. Кроме того, противник обстреливал из минометов различных калибров украинские позиции неподалеку от Луганского и Майского. Неподалёку от Троицкого силы АТО были обстреляны из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов и стрелкового оружия.

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Также, представитель сказал, что на Донецком направлении зафиксировано 16 прицельных вражеских обстрелов украинских подразделений.

«Утром российско-оккупационные войска применили по позициям сил Антитеррористической операции в районе населенного пункта Водяное минометы калибром 120 и 82 мм, при этом выпустили в общей сложности 17 мин», - сказал Лысенко.

Вместе с тем, боевики обстреливали из минометов 120 мм в районе Павлополя. В районе Марьинки враг выпустил 6 мин калибром 82 мм и трижды открывал огонь из стрелкового оружия.

«Почти на каждую провокацию военнослужащие Вооруженных сил Украины отвечали агрессору прицельным огнем», - сказал Лысенко.

«Вчера вечером с 19:30 до 21:00 враг в очередной раз продемонстрировал миру истинное лицо защитников «русского мира», проведя минометный обстрел мирных кварталов населенного пункта Марьинка. Именно сейчас в городе работает обзорная группа, которая описывает последствия этого обстрела. Зафиксированы повреждения частных домов. Также, на месте работает бригада саперов, от которых поступает информация о неразорвавшихся минах», - сказал Лысенко.

Зафиксированы повреждения частных домов. Также ,на месте работает бригада саперов, от которых поступает информация о мины, которые не разорвались", - сказал Лысенко.