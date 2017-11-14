Боевики обстреляли мирные кварталы Марьинки - Лысенко
В штабе отметили, что боевики обстреляли мирные кварталы Марьинки за прошедшие сутки.
За минувшие сутки, контролируемые Россией боевики обстреляли мирные кварталы Марьинки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
«В течение минувших суток обстановка в районе проведения антитеррористической операции оставалась сложной. Противник провел 12 минометных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в общей сложности выпустив по нашим защитникам около 60 снарядов», - сказал Лысенко.
Он отметил, что на Луганском направлении незаконные вооруженные формирования 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В частности, утром боевики обстреляли из минометов калибром 82 мм и из танковых гранатометов украинские подразделения в районе Лопаскино, а вечером российско-оккупационные войска дважды накрывали украинские опорные пункты в районе Новотошковское из минометов калибром 120 мм. Кроме того, противник обстреливал из минометов различных калибров украинские позиции неподалеку от Луганского и Майского. Неподалёку от Троицкого силы АТО были обстреляны из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов и стрелкового оружия.
Читайте такжеНа Донбассе активизировались ДРГ и снайперские группы боевиков – ИС
Также, представитель сказал, что на Донецком направлении зафиксировано 16 прицельных вражеских обстрелов украинских подразделений.
«Утром российско-оккупационные войска применили по позициям сил Антитеррористической операции в районе населенного пункта Водяное минометы калибром 120 и 82 мм, при этом выпустили в общей сложности 17 мин», - сказал Лысенко.
Вместе с тем, боевики обстреливали из минометов 120 мм в районе Павлополя. В районе Марьинки враг выпустил 6 мин калибром 82 мм и трижды открывал огонь из стрелкового оружия.
«Почти на каждую провокацию военнослужащие Вооруженных сил Украины отвечали агрессору прицельным огнем», - сказал Лысенко.
«Вчера вечером с 19:30 до 21:00 враг в очередной раз продемонстрировал миру истинное лицо защитников «русского мира», проведя минометный обстрел мирных кварталов населенного пункта Марьинка. Именно сейчас в городе работает обзорная группа, которая описывает последствия этого обстрела. Зафиксированы повреждения частных домов. Также, на месте работает бригада саперов, от которых поступает информация о неразорвавшихся минах», - сказал Лысенко.
Зафиксированы повреждения частных домов. Также ,на месте работает бригада саперов, от которых поступает информация о мины, которые не разорвались", - сказал Лысенко.