В зоне АТО правоохранители обнаружили отстрелянный гранатомет из России

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе сотрудники Службы безопасности Украины и военнослужащие Вооруженных сил Украины обнаружили отстрелянные военные средства поражения производства Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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"Правоохранители нашли в лесополосе на территории Волновахского района Донецкой области отстрелянный реактивный штурмовой гранатомет «Таволга-1» российского производства, который стоит на вооружении только в армии РФ. Установлено, что диверсионная группа террористов с этого места недавно осуществляла обстрелы позиций сил АТО", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли по факту находки уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Донецкой области обнаружили арсенал оружия российского производства.