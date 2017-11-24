Украинские военные сообщают о мощных боях на Луганщине и погибших (видео)

Журналистам от военных поступают сообщения о мощных боях, которые идут вблизи оккупированного Желобка на Луганщине.

Точной информации о количестве погибших нет - источники говорят о четверых бойцах, причем несколько тел не могут достать с поля боя, говорится в сюжете ТСН.

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Пресс-центр АТО эту информацию не подтверждает и не опровергает. Армейские спикеры говорят только, что жертвы действительно есть.

По словам военных на передовой, враг устроил им засаду. К нашим позициям подошла диверсионная группа. Атаку начали отбивать, а в близлежащих окопах украинских бойцов ждали кадровые российские военные.

Как сообщал штаб АТО, отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины на Луганском направлении "улучшили тактическое положение". Отмечается, что это было сделано с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск.