Медведчук рассказал о "ключевой" роли Порошенко при подготовке обмена пленными

Роль президента Украины Петра Порошенко является "ключевой" в подготовке обмена пленными с "ДНР" и "ЛНР".

Об этом заявил лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук в интервью "Комсомольской правде в Украине", отвечая на вопрос о роли президента в этом вопросе.

"Президент Украины принимает самое непосредственное участие. Я выполняю его поручения и согласовываю все вопросы - списки, условия обмена - только с ним, больше ни с кем. Все остальные службы выполняют подготовительную работу, а решение принимает президент", - рассказал Медведчук.

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Также он добавил, что ведет переговоры руководством РФ и руководством непризнанных "республик" по поручению Порошенко.

"Переговоры по освобождению наших граждан - это стратегически важная государственная задача, которой руководит непосредственно президент Украины", - сказал Медведчук.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил Медведчуку, что "сделает все от него зависящее", чтобы провести обмен пленными с Украиной.

После просьбы Медведчука Путин провел телефонный разговор с главарями российских боевиков на Донбассе.

Украинская сторона Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске неоднократно предлагала обмен заложниками по формуле «313 на 88 человек».