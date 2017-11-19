"Пришло время изменить свое отношение": делегация военных США оценили ситуацию на Светлодарской дуге

Предоставление оружия Соединенными Штатами Америки Украине может в корне изменить ход конфликта на Донбассе.

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Как сообщается в сюжете ТСН.Тиждень, военная поддержка Украины становится частью программы национальной обороны США. На этой неделе Конгресса США одобрил проект бюджета на нужды национальной обороны в 2018 году, предусматривает выделение 350 млн долларов для оказания помощи Украине в области безопасности. Украинские дипломаты отметили, что проект закона также дает разрешение на предоставление летальных вооружений оборонительного характера.

Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой, военно-морские противоминные средства корабля прибрежного действия и береговой охраны. Чтобы документ вступил в силу, его еще должен одобрить Сенат. Далее документ передадут на подпись Дональду Трампу.

Тем временем, делегация американских военных во главе с военным дипломатом Томасом Воффордом несколько дней провели прямо на передовых позициях украинских военных. Визит не афишировали.

Американская делегация впервые увидела украинско-российскую войну так близко. Светлодарска дуга сегодня - самое горячее место фронта. Правда, настоящий адский огонь боевики открыли уже после отъезда заокеанских гостей.

Вместе с Томасом Воффордом были еще двое американцев с большими звездами на погонах. К ближайшему блиндажу с российскими наемниками было 150 метров. Настоящие американские полковники видели боевиков невооруженным глазом, но именно об оружии говорили с украинцами. Их доклад может сыграть ключевую роль в принятии решения Соединенных Штатов о предоставлении Украине летальной оружия. Похоже, американское руководство меняет пассивное отношение к войне на Донбассе.

"Вынужден признать, большинству американцев было безразлично то, что творится в Украине. Но настало время изменить свое отношение", - Алекс Андеграунд, боец ВСУ, гражданин США.

О чем американские полковники говорили с украинскими военными на нулевом рубеже - доподлинно неизвестно. Командир, который провел для американцев рискованную экскурсию по передовой считает, что американские военные решительно настроены поддержать Украину оружием. Впрочем, окончательное решение будет принимать Трамп.

На столе у президента США лежит план военной помощи Украине, в котором есть противотанковые ракеты. Чудо-оружие, которое бы могло в начале войны остановить российские танки.

Анатолий Адамовский, боец 25-го батальона, один из тех, кто ровно год назад начинал "ползучее наступление" на Светлодарской дуге и отбил у врага стратегические позиции, рассказал, что настал черед миротворцев возвращать мир на Донбасс. Он сомневается, что иностранный контингент быстро появится на этих холмах, так как лидеры боевиков пойдут на любое преступление, чтобы не пустить сюда "голубые каски". Адамовский: "Они понимают, что если зайдут туда миротворцы, им или в тюрьму, или в Россию придется бежать".

Впрочем, интернациональный контингент уже есть на Донбассе. На Светлодарскую дугу 25-й батальон вернулся как международное подразделение. Кроме граждан Грузии, здесь воюют и бывшие военные стран НАТО, которым надоело ждать, пока их лидеры исполнят забытое обещание защитить Украину.

Итан Тиллинг, боец ВСУ, гражданин Австралии: "Агрессор атаковал суверенное государство. Не понимаю, почему НАТО и ООН ничего не делают. Не вижу причин, почему не отправить сюда наши войска. Мы же отправляем контингенты значительно дальше, чем в Украину".

Михаэль Фридрих, боец ВСУ, гражданин Германии: "Немецкие политики по большей части игнорируют ситуацию в Украине. Не стоит рассчитывать на серьезную помощь со стороны Германии. Это ваша проблема".

Несмотря на холодную погоду, визит американцев на передовую оживил настроение украинских бойцов.