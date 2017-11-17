Украинские военные разбили ДРГ боевиков на Светлодарской дуге за две минуты - волонтер

На Светлодарской дуге украинские военные всего за 2 минуты разбили ДРГ террористов, используя систему точного огня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

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"Командир батальона, находящийся в штабе, по полученным координатам видит на мониторе, где именно засекли ДРГ противника и отдаёт команду командиру минометной батарее", - говорится в его сообщении.

Волонтер рассказал, что из 5 человек вражеской ДРГ один "двухсотый" и один "трехсотый", остальные быстро отошли в овраг, пытаясь вынести с собой пострадавших.

Как сообщал УНИАН, на Луганщине погибли два бойца, которые должны были во время выполнения задания остановить проход диверсантов врага.