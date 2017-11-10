"ДНР" проводит масштабную операцию по заброске в тыл ВСУ своих агентов – ИС
Разведка боевиков активизировала диверсионную деятельность в подконтрольных Украине районах Донбасса.
Так называемое «разведывательное управление республиканской гвардии ДНР» реализует очередную масштабную операцию по заброске (инфильтрации) агентуры в подконтрольные Украине районы Донбасса.
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Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».
Отмечается, что используется три основных метода: «беженец-переселенец» (уже отходит, используется редко), «дезертировавший боевик» («входит в моду», в отдельных случаях отмечается даже проработка легенды) и «перебравшийся к родственникам».
«Иногда встречается разновидность – «пострадавший» чиновник-перевёртыш, в основном из среды правоохранительной, судебной системы или местных чиновников районного масштаба», – добавили в ИС.