В Конотопе попрощались с бойцом АТО, который ценой собственной жизни остановил вражеских диверсантов

В городе Конотоп Сумской области простились с погибшим в зоне проведения антитеррористической операции старшим лейтенантом 15-го отдельного мотопехотного батальона «Сумы» 58-й отдельной мотопехотной бригады Валентином Ничвидюком.

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Как сообщили УНИАН в секторе по вопросам внутренней политики Конотопского городского совета, провести бойца в последний путь сегодня, 10 ноября, собрались несколько сотен человек - родные, близкие, боевые побратимы, представители власти, жители города.

«В ночь с 7 на 8 ноября в бою против российских оккупантов у поселка Крымское Луганской области командир взвода первой роты 15-го отдельного мотопехотного батальона «Сумы» 58-й бригады старший лейтенант Ничвидюк погиб в результате минометного обстрела вблизи трассы «Бахмутка» вместе со старшим сержантом Антоном Мишко. Ничвидюк погиб в первые минуты боя, а тяжело раненного Мышко побратимы не успели довезти до госпиталя. В составе сводной группы они должны были остановить проход вражеских диверсантов. И остановили, ценой собственной жизни», - говорится в сообщении.

В Конотопе 8-10 ноября были объявлены днями траура по погибшим в АТО военнослужащим батальона «Сумы» 58 ОМПБр.

Ничвидюку было 28 лет. Он родом из Конотопа, где остались его родители, а в Киеве - жена и маленький ребенок. Окончил Национальную академию внутренних дел, по образованию - юрист. Имел первый разряд по кикбоксингу. Служил в спецподразделении «Барс», конвойной службе, батальоне «Сумы».