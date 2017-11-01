На Донбассе погиб офицер Нацгвардии (фото)

В зоне проведения АТО погиб офицер Нацгвардии Сергей Сиротенко. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Около 11:30 1 ноября во время выполнения боевого задания в районе Марьинки, по предварительным данным, в результате подрыва на мине майор получил повреждения, не совместимые с жизнью.

Читайте такжеСутки в АТО: в результате обстрелов боевиков один украинский военный погиб, еще пятеро ранены

Еще один военнослужащий по контракту получил осколочное ранение – сейчас ему оказывают медицинскую помощь в лечебном учреждении.

Сиротенко был призван по мобилизации в феврале 2015 года. С июня 2016 года – на военной службе по контракту. У погибшего остались жена и двое детей.

Как сообщал УНИАН, 31 октября в результате столкновений возле Донецкого аэропорта погиб грузин-доброволец полка "Азов" Георгий Саралидзе.