Дипломат рассказал в Совете безопасности ООН о вербовке боевиками подростков для войны на Донбассе

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал в Совете безопасности Организации Объединенных Наций о вербовке контролируемыми Россией боевиками подростков для участия в боевых действиях на Донбассе.

Как сообщает Постоянное представительство Украины при ООН, об этом во время выступления на открытых дебатах Совета безопасности ООН относительно детей и вооруженных конфликтов заявил заместитель министра иностранных дел Украины Кислица.

Дипломат сообщил, что согласно данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, 90 юношей и 47 девушек лишились жизни после начала российской агрессии. Также он напомнил, что 80 детей были убиты в результате сбития российской ракетой самолета Малазийских авиалиний Boeing 777 (рейс MH17). Еще 68 детей были искалечен в зоне конфликта в результате взрыва ранее не разорвавшихся мин и боеприпасов.

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"В целом, около 15 тысяч детей, проживающих в "серой зоне", находятся под угрозой получения увечья или гибели в результате боевых действий, неразорвавшихся мин или боеприпасов", - подчеркнул Кислица.

"Мы не должны забывать, что есть тысячи детей в Украине, чья жизнь серьезно пострадала вследствие войны, вызванной на нашей земле соседней страной, которая, по иронии судьбы, является постоянным членом этого Совета", - сказал дипломат.

Он отметил, что, согласно данным государственных органов украинской власти, 240 тысяч из около 1,7 млн внутренне перемещенных лиц являются детьми. Кроме того, почти 200 тысяч юношей и девушек проживают в 15-километровой зоне вдоль линии соприкосновения с обеих сторон.

"Более того, в соответствии с данным неправительственных организаций, в более чем 80 случаях дети были завербованы в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. ОБСЕ - не Украина - отчитывается, что нерегулярные вооруженные формирования на востоке Украины не разрешают молодым людям покидать Донецк и насильно вербуют их в свои ряды, что может приравниваться к торговле людьми", - подчеркнул Кислица.

Также он напомнил, как более года назад террористы в оккупированной Ясиноватой в Донецкой области задержали шестерых подростков, обвинив их в "подрывной деятельности". "Эти дети до сих пор содержатся в плену", - заявил дипломат.

"Также были сообщения из разных источников, что дети, которым всего лишь 15 лет, вербовались в вооруженные молодежные группы и участвовали в активных боевых действиях в качестве полноправных членов поддерживаемых Россией соединенных сил боевиков, включая молодежную разведывательную и диверсионную деятельность на контролируемой правительством (Украины) территории", - отметил Кислица.