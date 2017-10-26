Генерал о переброске Россией оружия в Крым: готовится к наступлению на материковую Украину

Перебрасывая в Крым новое оружие, Россия готовится не к обороне, а к наступлению на материковую Украину, считает генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Украины Игорь Романенко. Такое мнение он высказал в эфире Радио Крым.Реалии.

"Насколько я знаю, в Феодосию до конца года планируют завести еще один дивизион комплексов ПВО С-400. Устаревшие самолеты Су-24 и Су-25 меняют на Су-30, на Черноморский флот также переводят более совершенные суда. Характер учений, которые россияне проводят на море и на севере Крыма говорят о том, что накопленное вооружение они готовят именно как средство агрессии против Украины", – отметил военный эксперт.

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По словам командующего ПВО и ВВС Южного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова, соединения Вооруженных сил России в Крыму лидируют по оснащенности новой и модернизированной авиатехникой.

Кроме того, в распоряжение российской армии на полуострове вскоре должен поступить новейший зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". По предварительной информации, его разместят под Феодосией.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.