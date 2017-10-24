Россия лишила страны ОБСЕ возможности контролировать перемещение и накопление тяжелого вооружения - Генштаб ВСУ

Россия лишила страны ОБСЕ возможности контролировать перемещение и накопление тяжелого вооружения. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, об этом сегодня заявил начальник Управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Андрей Гудзь.

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«Российская Федерация фактически лишила страны ОБСЕ возможности контролировать тяжелые вооружения на собственной территории и проводит их перемещение и накопление с нарушением норм международного права. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) находится в стадии эрозии с 2007 года, когда Россия прекратила выполнение обязательств по данному Договору. Таким образом, Российская Федерация лишила государства Европы возможности контролировать определенные категории вооружений, а именно - боевые танки и самолеты, ударные вертолеты, артиллерийские системы калибра более 100 мм, реактивные системы залпового огня, боевые бронированные машины и т.д. », - сказал он.

Гудзь напомнил, что до 2007 года государствами Европы на территории РФ проводилось 36 инспекций на основании обменной информации, которую Россия представляла государствам-участникам ДОВСЕ. На сегодняшний день такой информации государства-участники ОБСЕ не получают.

«Российская Федерация, нарушая принципы международного права, бесконтрольно перемещает и накапливает тяжелое вооружение. Попытки государств Европы, а также Канады и США вернуть РФ к выполнению обязательств по данному Договору пока не имеют успеха», - добавил полковник.

Он отметил, что на сегодняшний день остаются два международно-правовых инструмента, которые дают возможность контролировать вооружения на территории России, - Венский документ 2011 года и Договор об открытом небе, но оба документа имеют функциональные ограничения.

«В этом году Украине удалось провести инспекцию на территории России по Венскому документу совместно с Канадой. По результатам выявлено грубое нарушение. Россия, без соблюдения предусмотренных процедур, начала формирование 150-й мотострелковой дивизии общей численностью около 10 тысяч человек в составе 8 боевых полков», - сказал Гудзь.

Он отметил, что украинские представители сообщили о нарушении государствам ОБСЕ в Вене во время совещания по оценке выполнения военно-политических обязательств.

Как сообщал УНИАН, недавно первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что ситуация на Донбассе может с легкостью перерасти в внезапное обострение.