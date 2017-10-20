Хуг: в некоторых районах на Донбассе наблюдается обострение ситуации

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что ситуация на Донбассе может легко перерасти во внезапное обострение. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве. По словам Хуга, существует мнение, что все случаи нарушения режима прекращения огня и насилия на Донбассе являются "ни чем иным, как вялотекущим конфликтом".

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"Но за более чем 3,5 года мы усвоили одно - не существует никакой уверенности или определенности, все меняется, никто не может дать определение этому конфликту. Правда в том, что никто не знает, на какой стадии цикла конфликта мы сейчас находимся. Сегодняшняя низкая интенсивность боевых действий может с легкостью перерасти во внезапное обострение ситуации, вроде того, что мы видели в прошлом феврале. Мы не можем пренебрегать фактами. мы не можем исходить из предположения, что текущая ситуация будет оставаться такой же. Постепенное увеличение зафиксированных СММ нарушений прекращения огня наряду с наличием запрещенного вооружения и близким расположением сил и средств на самом деле являются индикатором раннего предупреждения", - сказал Хуг.

"Это предупреждение - своеобразный тревожный звоночек, к которому все мы должны отнестись со всей серьезностью. Мы пренебрегаем этим предупреждением, этим постепенным повышением уровня насилия на свой страх и риск", - заявил Хуг. По его словам, чтобы конфликт не перешел в следующую стадию обострения, чтобы избежать эскалации, стороны должны срочно принять необходимые меры.

"Они должны, согласно своим обязательствам, взятым на себя в Минске более трех лет назад, отвести вооружение за пределы дальности огня. Они должны выполнить свое обещание и развести силы и средства. Они должны это сделать уже сейчас, пока этот конфликт не набрал обороты и пока в очередной раз не станет слишком поздно", - отметил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.

Как сказал Хуг, в некоторых районах уже наблюдаются определенные признаки перехода конфликта в следующую стадию обострения. Он сообщил, что 13 октября во второй половине дня всего за 35 минут наблюдатели в Кадиевке (бывший Стаханов) на западе Луганской области слышали примерно 240 взрывов, оцененных как выстрелы и разрывы артиллерийских и минометных снарядов.

Как отметил Хуг, аналогичная вспышка насилия будет отражена в сегодняшнем отчете миссии: наблюдатели, находясь на передовых патрульных базах в Кадиевке и Попасной, слышали почти 200 взрывов в ночь на четверг, 19 октября.