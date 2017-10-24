Боевики прикрывают свои преступления на Донбассе фейками о ВСУ

Украинская сторона СЦКК сообщает о продолжении провокационных действий со стороны НВФ ОРДО и безосновательных обвинений Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в сообщении СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что примером таких провокаций есть информация, которую 21 октября 2017 года распространили некоторые ресурсы ОРДО: якобы во время обстрела из минометов калибра 82 мм с позиций Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Новотроицкое был обстрелян город Докучаевск (территория ОРДО) и повреждены три жилых дома по улице Центральной.

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По словам очевидцев из числа местных жителей, минометные обстрелы по жилым домам велись с позиций НВФ ОРДО, которые расположены в районе горного отвала дробильно-обогатительной фабрики №1 ПАО «Докучаевский флюсо-доломитный комбинат». Боевики НВФ ОРДО из этих позиций открывали огонь из вооружения БМП.

Кроме того, в районе северной части вышеуказанного горного отвала (бывшие виноградники) оборудованы, как минимум, три замаскированные позиции НВФ ОРДО.

«Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие обвинения СМИ ОРДО беспочвенны, и, понятно, что НВФ ОРДО продолжает кампанию по штамповке фейковых сообщений, пытаясь скрыть собственные преступления. Такие заявления ОРДО очередной раз свидетельствуют об их целенаправленных действиях относительно дальнейшего обострения конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и обвинений подразделений АТО в нарушении гуманитарного права и достигнутых в Минске договоренностей», – отметили в СЦКК.