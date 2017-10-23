В Пантелеймоновке российский наемник ножом ранил двух гражданских лиц

В поселке Пантелеймоновка Донецкой области наемник российских оккупационных войск ножом ранил двух гражданских лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Он отметил, что, «по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пребывание российско-оккупационных войск на территориях Донецкой и Луганской областей продолжает представлять опасность для местного населения».

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«В частности, после денежных выплат наемникам в так называемых армейских корпусах резко возрастает количество преступлений и правонарушений, совершенных вооруженными адептами "русского мира" в состоянии алкогольного или наркотического опьянения против мирных граждан», - сообщил пресс-секретарь Минобороны.

Так, по словам Лысенко, «в Пантелеймоновке наемник одного из оккупационных войск, находясь в нетрезвом состоянии, нанес тяжелые ножевые ранения двум гражданским лицам и сотруднику так называемого «МВД ДНР».