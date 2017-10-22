На оккупированном Донбассе растут проукраинские настроения – спикер Минобороны

Боевики готовят к высшей степени готовности из-за роста проукраинских настроений на оккупированном Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжают расти проукраинские настроения и недовольство действиями российско-оккупационных войск. В связи с этим противник увеличил количество тренировок по приведению так называемых «подразделений» к высшей степени боевой готовности с обязательной отработкой таких элементов, как отражение нападений диверсионных групп и местного населения, а также организация круговой обороны», - сказал он.

По словам Мотузяника, на Донбассе участились случаи избиения мирными гражданами российских военнослужащих.

«В результате увеличения количества случаев избиения местным населением российских военнослужащих ограничены увольнения личного состава», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 14 раз нарушили перемирие в районе проведения АТО на Донбассе. За сутки один украинский военнослужащий получил ранение.