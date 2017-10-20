На Донбассе активизировались ДРГ и снайперские группы боевиков – ИС

В зоне АТО на Донбассе активизировались диверсионно-разведывательные группы боевиков.

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

«На протяжении последней недели отмечается возрастание активности российских оккупационных войск на Донбассе, на фоне заявлений Кремля о «неприемлемости» полномасштабной миротворческой миссии, которая якобы противоречит Минским соглашениям. Оккупанты для обстрелов используют в т.ч. 82/120-мм минометы, 122-миллиметровые переносные реактивные пусковые установки «Град-П», БМП и танки», - сообщил Тымчук.

По его словам, наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Крымское, Новоалександровка, Трехизбенка, Новотошковское, Пески, Авдеевка, Марьинка, Павлополь, Водяное и Широкино.

Читайте такжеГПУ объявила подозрение российскому генералу, который отдал приказ об обстреле Авдеевки

Кроме того, противник активизировал деятельность своих снайперских групп на Донецком направлении.

По данным группы «Информационное сопротивление», в зоне АТО отмечается некоторое сокращение интенсивности ведения противником воздушной разведки боевых порядков ВСУ с применением БПЛА с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны украинских войск.

«Отмечается активизация деятельности ДРГ противника (в частности, в зоне ответственности ОТГ «Донецк») с целью вскрыть боевые порядки ВСУ, а также провести разведывательно-диверсионные акции на территории, подконтрольной украинским войскам», - подчеркнул Тымчук.