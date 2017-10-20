Сутки в АТО: боевики 15 раз обстреляли военных из пулеметов и гранатометов

В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим тишины. В результате боевых действий потерь среди военнослужащих сил АТО нет, передает пресс-центр АТО в Facebook.

Так, вечером боевики дважды на протяжении нескольких часов били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по укреплениям украинских войск неподалеку шахты Бутовка. Начиная с 19:00 и почти до полуночи противник из различных видов гранатометов и пулеметов обстреливал защитников Авдеевки. Из этой же оружия оккупанты вели огонь в районе Верхнеторецкого.

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"На Приморском направлении пророссийские наемники, вечером дважды применяли автоматические и противотанковые гранатометы на подступах к Водяному. Также под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Гнутово", - добавили в ведомстве.

На Луганском направлении зафиксирован лишь один обстрел. Около 20 часов боевики били из гранатомета и стрелкового оружия по опорным пунктам украинской армии возле Счастья.

Как известно, в зоне АТО боевики вдвое увеличили количество обстрелов в период с 15-17 октября.