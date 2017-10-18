Сутки в АТО: 44 вражеских обстрела, двое военных погибли, еще четверо ранены

В конце минувших суток в районе проведения АТО обстановка оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией. В результате боевых действий погибли двое украинских воинов, еще четверо получили ранения различной степени тяжести, передает пресс-центр АТО в Facebook.

Так, вечером боевики несколько часов били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям сил АТО возле Авдеевки, шахты Бутовка, Новоселовки Второй, Троицкого и Майорска. Несколько раз враг применял стрелковое оружие на подступах к Пескам и Каменке. А около 18:00 в результате минометного обстрела неподалеку Зайцево погиб один украинский воин.

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"На Приморском направлении "горячей точкой" остаются окраины Марьинки. Здесь вечером боевики вновь открыли огонь по укреплениям сил АТО, используя на этот раз минометы калибра 82 миллиметра, противотанковые гранатометы, стрелковое оружие. Украинские защитники симметрично ответили врагу. К сожалению, в результате этого противостояния получили ранения двое наших бойцов. Кроме того в конце суток пророссийские наемники из 120-миллиметровых минометов били по опорным пунктам украинской армии возле Гнутово, а из 82-миллиметровых на подступах к Лебединскому. Также вечером на Приморском направлении получили ранения двое военных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении обстрелов было меньше. Однако возле Новоалександровки боевики применяли минометы калибра 82 и вооружение БМП. А под огонь стрелкового оружия врага попали позиции возле Крымского и Попасной.

Как известно, на Донбассе обостряется обстановка, бойцам ВСУ приходится открывать огонь в ответ.