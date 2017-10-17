Штаб АТО: на Донбассе обостряется обстановка, бойцам ВСУ приходится открывать ответный огонь

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе сохраняется тенденция к обострению обстановки, с начала суток боевики 19 раз нарушили перемирие. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В течение сегодняшнего дня в районе проведения АТО продолжала сохраняться тенденция к обострению обстановки. Как и несколько предыдущих дней подряд. Наибольшая активность противника зафиксирована на Донецком направлении», - говорится в сообщении.

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Так, с начала суток боевики четырежды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по защитникам Авдеевки. Украинские военные оперативно и жестко отвечали врагу, используя весь спектр пехотного вооружения.

Кроме того, сегодня дважды под огнем оккупантов оказались укрепления сил АТО возле Зайцево, около 15.00 неподалёку этого же поселка пророссийские наемники выпустили 17 мин калибра 120 миллиметров.

Также боевики дважды обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов опорные пункты украинской армии неподалёку от шахты «Бутовка». А возле Каменки применяли стрелковое оружие.

На Приморском направлении сегодня под вражеский огонь попали украинские воины возле Водяного, Широкино и Талаковки.

«Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. Практически на каждый вражеский обстрел ВСУ отвечали превосходящим огнем из вооружения, не запрещенного мирными договоренностями», - подчеркнули в штабе.

Как сообщал УНИАН, с начала суток в районе Марьинки погиб один украинский военный.