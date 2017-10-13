Главари боевиков на Донбассе не захотели встретиться с Хугом
15:26, 13 октября 2017Война
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По словам Хуга, этот отказ свидетельствует об их "настроенности" на диалог.
Хуг рассказал о тяжести ведения диалога с боевиками / фото УНИАН
Главари боевиков на Донбассе отказались встретиться с заместителем председателя СММ ОБСЕ Александром Хугом. Об этом он сказал во время брифинга сегодня, 13 октября.
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"Одной из причин моего визита в восточную Украину на этой неделе, между прочим, было встретиться с отдельными руководителями вооруженных формирований. Однако они отказались встретиться, и их отказ говорит много относительно их настроенности на диалог", - подчеркнул Хуг.
Ранее Хуг предупреждал, что эскалация конфликта на Донбассе возможна в любой момент.
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